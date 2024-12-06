任戒嚴司令 陸軍參謀總長請辭被拒

【本報綜合報道】南韓陸軍參謀總長朴安洙於周二的戒嚴風波中，被任命為戒嚴司令。他昨日表示，已於周三向時任國防部長金龍顯提交請辭。總統辦公室指，總統尹錫悅拒絕朴安洙請辭，認為在近期嚴峻安全形勢下，有必須維持穩定軍事行動，要求朴安洙履行陸軍參謀長職責。

與國防部副部長受國會質詢 較早前，國會國防委員會昨日就戒嚴風波，傳召國防部副部長金善浩、朴安洙等人質詢。金善浩稱，時任防長金龍顯下令戒嚴部隊潛入國會，並在戒嚴期間阻止議員進入。他指自己不同意尹錫悅把國會形容為「犯罪分子淵藪」的論述，就此再次向民眾致歉，事件令他感到非常沮喪、悲傷和苦惱，並願意承擔全部責任。金善浩無法確認誰人下達戒嚴令，但並非國防部發出。

朴安洙則指看到尹錫悅電視演講才得悉發布戒嚴令，並在隨後舉行的軍事指揮官會議上理解事件。朴安洙曾建議頒布戒嚴令前展開法律審查，但金龍顯稱一切已經完成。朴安洙還稱，不知道派往國會的戒嚴部隊是否攜帶實彈，堅稱當時甚至不知道部隊已經部署。有議員問及他會否就戒嚴一事請辭，他指已向金龍顯提出辭呈，國防部正在審查。

另外，國會也就戒嚴風波傳召行政安全部長李祥敏、國家警察廳廳長趙志浩、首爾地方警察廳廳長金奉植、中央選舉管理委員會秘書長金龍彬作供。警方在戒嚴期間曾經兩度封鎖國會，趙志浩稱最初出於安全考慮，後來確認有義務執行戒嚴司令部公告，不認為構成內亂。對於是否辭職，趙志浩聲稱從來不關心要保住職位。