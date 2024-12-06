執政黨魁表明阻彈劾總統 免混亂

【本報綜合報道】南韓國會將投票彈劾總統尹錫悅，執政黨國民力量黨魁韓東勳昨日表明會盡力阻止彈劾案通過，避免人民和支持者因毫無準備的混亂而受傷害，更指「昨天和今天凌晨，我比宣布戒嚴當天還擔心」。同時，他再次要求尹錫悅退黨。

韓東勳強調，他絕對不是試圖為尹錫悅的違憲戒嚴辯護，從宣布戒嚴的第一刻起，他就是第一個分擔人民憤怒和愛國情緒的人，今後都會繼續這樣做。尹錫悅和其他通過違憲戒嚴令製造焦慮、傷害人民的人必須受到嚴格追責。韓東勳周三曾與尹錫悅會面，尹錫悅當晚重申由於最大在野黨共同民主黨的暴力，他別無選擇，只能實施戒嚴。

國民力量黨鞭秋慶鎬亦說，彈劾總統將是另一場歷史悲劇重演，經歷彈劾前總統朴槿惠後，南韓只剩下一分為二的政治報復及調查腐敗，到處都留下傷痕。在尹錫悅政府治下，共同民主黨全面彈劾國務官員，今次是第23次彈劾，針對總統本人。秋慶鎬表示，一系列事件為國民帶來巨大震驚和擔憂，他深表歉意，會團結該黨議員確保否決彈劾案。

尹錫悅退黨問題 內部起分歧 此前，國民力量黨周三在國會兩度舉行緊急會議，討論應對戒嚴風波。韓東勳提出包括要求尹錫悅退黨的方案，惟黨內對此意見不一。親尹派主張目前不宜讓尹錫悅退黨，應該作為他任期結束或改變國會選舉局勢時才打出的戰略牌。尹錫悅在任期還剩一半時退黨毫無意義，只會削弱執政黨。親韓派要求尹錫悅退黨，否則開除他的黨籍。21名國民力量黨議員要求尹錫悅自行退黨，否則把他交由道德委員會調查並採取行動。韓東勳周三與總理韓德洙、總統秘書室長鄭鎮碩會面，提出尹錫悅退黨問題，但韓東勳之後與尹錫悅會面時則未提及。

韓東勳昨日透露會面內容，尹錫悅說因最大在野共同民主黨的「暴行」不得不宣布緊急戒嚴。韓東勳難以認同尹錫悅的言論，且兩人對事態認識存在很大差異。他作為黨魁再次要求尹錫悅退黨，將負起責任帶頭收拾殘局。