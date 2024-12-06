傳繞過總理 金龍顯向尹建議戒嚴

【本報綜合報道】南韓戒嚴風波掀起政治風暴，總統尹錫悅及前國防部長金龍顯受彈劾。《韓國時報》周三報道，金龍顯繞過總理韓德洙，建議尹錫悅頒布緊急戒嚴。

尹錫悅就讀首爾忠岩高中時，金龍顯是高一個年級的師兄。消息人士透露，戒嚴行動似乎是「忠岩派」策劃，金龍顯直接與尹錫悅協調。外交消息人士指出，雖然金龍顯建議實施戒嚴，但事前沒有召開內閣會議，導致韓德洙及其幕僚不知情。在野黨懷疑，軍隊和警方的直接溝通管道在宣布戒嚴過程中啟動，首爾地方警察廳繞過國家警察廳，直接參與封鎖國會。在野黨認為，精銳部隊特別是第1空降特戰旅（禿鷲部隊）部署國會議事廳，象徵採取強硬行動鎮壓反對派。

國會緊急會議通過解除戒嚴決議後，戒嚴部隊撤出國會。有軍官表示，難以確認部署國會的部隊番號。第1空降特戰旅成立於1958年，是陸軍特戰司令部轄下歷史最悠久部隊，曾參與1961年「五一六軍事政變」及1979年「雙十二政變」。除了第1空降特戰旅，現身國會的戒嚴部隊還包括第707特殊任務團（白虎部隊）。

駐沙特大使獲提名接任防長 另外，金龍顯周三因戒嚴風波向尹錫悅請辭，並為戒嚴風波造成國民混亂擔憂道歉，指執行緊急戒嚴事務及相關任務的所有將士都是依照國防部長指示進行，所有責任都歸於他。

尹錫悅昨日宣布接受辭呈，並提名駐沙特阿拉伯大使崔秉赫接替防長一職。