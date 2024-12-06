在野黨推彈劾尹錫悅 最快日內投票表決

警就內亂罪啟動調查 南韓6大在野黨昨日正式向國會報告針對總統尹錫悅的彈劾動議案，國會必須在收到報告後的24小時至72小時對動議進行表決，意味最快今日凌晨投票表決。執政國民力量黨召開議員全體會議，同意反對彈劾尹錫悅；最大在野黨共同民主黨指，計劃推動於明日進行表決。與此同時，警察廳宣布就尹錫悅涉內亂罪啟動調查。

動議由190名在野黨議員和一名獨立議員周三提出，並於昨日凌晨0時48分左右向國會報告。根據法律規定，動議必須在報告程序後的限定時間內表決，而今次的投票最快可於今日凌晨0時49分進行。在野黨議員在彈劾動議指出，尹錫悅的戒嚴令違反憲法和其他有關人民主權和權力分立原則的法律。戒嚴令把所有媒體和出版機構置於戒嚴令的控制之下，禁止罷工和抗議，是侵犯了言論自由。

動議案續稱，尹錫悅頒布戒嚴是出於違憲和違法意圖，目的是避免他與家人因涉嫌違法而即將遭到調查。他出動軍警武力封鎖國會、拘留某些國會議員及限制國會自由進出，大大妨礙議員出席要求解除戒嚴的會議，這類措施構成直接違反權力分立原則，屬於侵害議員商議和投票權及國會豁免權的違憲行動。

通過需8執政黨議員倒戈 要通過動議，需獲全體300名議員中三分之二人贊成、即200名議員。惟連同國會議長禹元植、無黨派議員金正民，非執政黨議員人數為192人，意味需要至少8名執政國民力量黨議員倒戈同意彈劾，動議才能通過。一旦動議獲批，尹錫悅的總統職務將立即暫停，直至憲法法院就彈劾案作出裁決。尹錫悅據報原定昨日發表全國講話，但總統府消息指，他不會在當日對外發表任何聲明。

尹錫悅周二發動的一場「短命」緊急戒嚴，引發政治風暴。警察廳昨日宣布就尹錫悅涉內亂罪啟動調查，案件交由國家調查本部安保調查小組負責。警方表示，收到兩宗分別由在野祖國革新黨和由59名民運人士集體遞交的舉報，指控尹錫悅、時任防長金龍顯、陸軍總參謀長朴安洙、內政部長李祥敏在戒嚴事件涉嫌干犯內亂罪及其他相關罪名。

時任防長禁出境 將受查 同一時間，在野勞動黨、綠黨、正義黨周三向首爾中央地方檢察廳控告尹錫悅、金龍顯、朴安洙涉及內亂罪。首爾中央地方檢察廳公共搜查一部昨日透過法務部，對金龍顯採取禁止出境措施，其他被告則未受限制。此外，社會團體也以涉嫌濫權、內亂等罪名向大檢察廳和高級公職人員犯罪調查處控告金龍顯，預計調查程序即將啟動。本報綜合報道