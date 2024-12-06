保護生育力專班 首要防重複流產

另有多地衞生健康部門在答覆建議提案的時候，介紹生育力保護形勢和經驗做法。其中浙江慈溪市衞生健康局認為，性教育是保護生育力的基礎，要從青春期做起，保護女性生育力第一道防線是避孕，當地已在多方面多維度採取終止妊娠女性健康保護的措施。當地又開設人工流產關愛門診，注重未婚少女妊娠後的人文關懷、性知識及避孕知識宣教，使她們避免重複流產。當地將引導社會群體正確認識人工流產危害，加強醫院對流產後的護理等。本報綜合報道