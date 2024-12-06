中非安全風險高 華籲首都以外勿往
【本報綜合報道】中國駐中非共和國大使館周三向中國在當地公民發出緊急安全提醒，指外國公民遭受屠殺、綁架等風險上升，中非除首都班吉以外其他地區安全風險等級均為最高風險的紅色，呼籲暫勿前往班吉以外地區。
當地屠殺綁架頻發
中國駐中非使館指出，當前中非共和國地區惡性安全事件高發頻發，安全形勢極其嚴峻複雜。使館再次緊急提醒中國公民暫勿前往班吉以外地區，已在當地的機構企業和人員盡快撤離或疏散至安全地區。使館又呼籲已在當地但仍未報備的中國公民，盡快向使館進行個人訊息報備；如不報備訊息、堅持前往或停留上述地區，由此產生的一切後果須由其個人全部負責。
使館提醒當地中國機構企業和公民勿抱麻痹思想和僥倖心理，應密切關注當地安全形勢，加強風險防範意識，以最高標準加大安保投入，統籌好安全保障和生產經營。而在安全形勢明顯惡化區域的中國機構、企業和公民，應切實採取措施，做好突發事態應急預案，盡快撤離危險區域，如遇緊急情況應及時報警並聯絡使館。
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