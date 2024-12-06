中非安全風險高 華籲首都以外勿往

當地屠殺綁架頻發

中國駐中非使館指出，當前中非共和國地區惡性安全事件高發頻發，安全形勢極其嚴峻複雜。使館再次緊急提醒中國公民暫勿前往班吉以外地區，已在當地的機構企業和人員盡快撤離或疏散至安全地區。使館又呼籲已在當地但仍未報備的中國公民，盡快向使館進行個人訊息報備；如不報備訊息、堅持前往或停留上述地區，由此產生的一切後果須由其個人全部負責。