被指發文撐南韓戒嚴 民進黨捱轟

民進黨團最初發文指，南韓國會被親北韓勢力操控，尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。文中又指在台灣立法院，藍白陣營「各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職」，稱台灣無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕。在野黨質疑該文支持戒嚴，反借指藍白侵蝕台灣。

其後刪文 稱不宜評他國內政

民進黨團不久後刪文，改發批評戒嚴的聲明。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不宜評論他國內政，這也是民進黨團正式立場，反批最沒資格消費戒嚴的是國民黨，呼籲藍營別再操作此事。民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，南韓戒嚴風波帶給大家很多啟示，以台灣走過來的歷史，如有人在台灣主張現在應宣告戒嚴，就是跟自由民主宣戰，相信公民社會不會容忍。