華副外長發3文 斥美剝奪發展權

【本報綜合報道】美國周一對中國半導體產業發起3年來第3次打擊，包括限制向140間華企供貨。中國外交部副部長、新聞司司長華春瑩周三連發三文批評，美國政府以國家安全為名行貿易保護之實的行徑，反問美方憑甚麼認為有權剝奪中國正當發展的權利。

駐美使強調新冷戰打不得

華春瑩在社交平台X發文指，美國政府此舉就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽，卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子。她又發布諷刺漫畫，嘲諷美國政府在晶片領域築「小院高牆」、「固步自封」的愚蠢舉措。她重申，歷史已反覆證明，開放帶來進步，而孤立導致落後，強調「那些殺不死你的，讓你更強大」