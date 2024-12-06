華副外長發3文 斥美剝奪發展權
【本報綜合報道】美國周一對中國半導體產業發起3年來第3次打擊，包括限制向140間華企供貨。中國外交部副部長、新聞司司長華春瑩周三連發三文批評，美國政府以國家安全為名行貿易保護之實的行徑，反問美方憑甚麼認為有權剝奪中國正當發展的權利。
駐美使強調新冷戰打不得
華春瑩在社交平台X發文指，美國政府此舉就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽，卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子。她又發布諷刺漫畫，嘲諷美國政府在晶片領域築「小院高牆」、「固步自封」的愚蠢舉措。她重申，歷史已反覆證明，開放帶來進步，而孤立導致落後，強調「那些殺不死你的，讓你更強大」
美國中國總商會芝加哥分會周二舉辦第8屆年會，中國駐美大使謝鋒演講時強調，中美關係只能搞好、不能搞壞，「新冷戰」打不得也打不贏，對華遏制不明智更不會得逞。他呼籲兩國加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作。
中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周三在北京會見美國高盛集團總裁溫澤恩，表示歡迎美資企業深化對華合作，推動中美關係健康發展。
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