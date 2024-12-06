台盟中央前常務副主席涉賄被捕
【本報綜合報道】最高人民檢察院周三發布消息，十四屆全國人大前常委、監察和司法委員會副主任委員，台盟中央前常務副主席李鉞鋒涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。
大搞新型腐敗 隱蔽方式斂財
66歲的李鉞鋒是今年首名被查的民主黨派「老虎」，此前長期在重慶工作，曾任重慶市政協副主席、重慶市人民檢察院副檢察長等職務，而且是第八、九屆台盟中央常委，第十、十一屆台盟中央常務副主席。他今年3月被通報涉嫌嚴重職務違法受查，10月被開除公職。調查指他大搞新型腐敗、隱性腐敗，以放貸收息等隱蔽方式斂財，利用職務便利為他人在案件處理、工程款催收、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。
河南省前秘書長涉違法受查
中央紀委國家監委昨日通報，河南省政府前黨組成員、秘書長郭洪昌涉嫌嚴重違紀違法，正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。68歲的郭洪昌是河南滑縣人，長期在該省工作，曾任駐馬店地委常委、政法委書記，河南省國有資產監督管理委員會常務副主任等職務。
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