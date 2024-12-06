台盟中央前常務副主席涉賄被捕

【本報綜合報道】最高人民檢察院周三發布消息，十四屆全國人大前常委、監察和司法委員會副主任委員，台盟中央前常務副主席李鉞鋒涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。

大搞新型腐敗 隱蔽方式斂財

66歲的李鉞鋒是今年首名被查的民主黨派「老虎」，此前長期在重慶工作，曾任重慶市政協副主席、重慶市人民檢察院副檢察長等職務，而且是第八、九屆台盟中央常委，第十、十一屆台盟中央常務副主席。他今年3月被通報涉嫌嚴重職務違法受查，10月被開除公職。調查指他大搞新型腐敗、隱性腐敗，以放貸收息等隱蔽方式斂財，利用職務便利為他人在案件處理、工程款催收、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。