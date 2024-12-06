內地11月平均5.1 ℃ 創同期新高

【本報綜合報道】中國氣象局昨日舉行新聞發布會，指上月全國平均氣溫5.1℃，較常年同期偏高1.9℃，為1961年以來歷史同期最高。另外，未來10天影響內地的冷空氣整體勢力不強，但過程較頻繁。

西北太平洋罕現四颱共舞 會上指出，上月有3次冷空氣過程影響內地，次數較常年同期偏少1.3次。月內氣溫起伏波動大，出現兩次全國型強冷空氣降溫，分別在上月16至18日和23至27日，多地氣溫普遍下降12至16℃。此外，上月降水極端性強，全國平均降水量21.2毫米，較常年同期偏多4.9%；颱風生成也多，較常年同期偏多1.9個，西北太平洋出現罕見「四颱共舞」。

據預測，本月6日至15日除內蒙古中東部平均氣溫偏高1至2℃外，全國大部地區氣溫接近常年或略偏低。西南地區東部、江南、華南西部等地累計降水量料有10至30毫米，東部大部地區降水量較常年同期偏少。本月6至7日、9日前後以及10至12日均有冷空氣來襲，多地將降溫及下雪。