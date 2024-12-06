國鐵今年發送旅客量破40億人次

【本報綜合報道】國鐵集團周三公布，今年1至11月全國鐵路累計發送旅客40.08億人次，年度旅客發送量首次突破40億大關，創歷史新高。其中廣深港高鐵發送跨境旅客2,434.5萬人次、同比增長37.2%，中老鐵路發送跨境旅客24.9萬人次，較好地服務跨境人員往來、文化交流和商務合作。

20萬人口城市 鐵路網覆蓋99% 國鐵集團客運部相關負責人表示，今年來全國鐵路完成旅客周轉量逾14,927億人公里，佔全社會客運周轉量近五成，中國鐵路客運量、客運周轉量等主要旅客運輸指標穩居世界首位。全國鐵路營業里程突破16萬公里，其中高鐵營業里程逾4.6萬公里，建成投用鐵路客運車站逾3,300座，其中高鐵車站超過1,300座，鐵路網已覆蓋全國99%的20萬人口以上城市，高鐵網覆蓋全國97%的50萬人口以上城市。

此外，鐵路12306平台推出同車接續、在線選座等功能，推廣全面數碼化的客運電子發票服務，計次票、定期票覆蓋60條路線，旅遊套票覆蓋11條路線，鐵路暢行碼覆蓋所有動車組列車。國鐵集團將密切關注客流需求變化，用好年底新開通路線、車站和新投用裝備資源，優化列車開行方案，提前做好明年春運準備工作，保障旅客平安有序出行。