鐵路地盤深夜坍塌 深圳13工人失聯

多級道路管控 廣東省府展調查 位於廣東深圳寶安區、連接深圳和江門的深江鐵路工地周三深夜發生地面坍塌，13名工人失聯，附近居民需要疏散，當局正調查事件。現場昨日清晨已採取多級道路管控措施，多輛救援車輛在場等候。廣東省省委書記黃坤明、省長王偉中昨日上午亦趕赴現場，開展應急調度指揮。廣東省政府已成立重大坍塌事故調查組，正調查事故原因。

工程項目連接江門 寶安區應急管理局昨日清晨通報，事發後省、市領導第一時間趕赴現場，市、區立即組織工程建設單位廈深鐵路廣東公司、施工單位中鐵四局、監理單位北京現代通號工程諮詢有限公司及應急、交警、交通等相關單位全力進行救援處置工作。附近居民已及時疏散，現場周邊路段進行臨時交通管制。

198消防到場救援 接報後，應急管理部部長王祥喜視像連線廣東省應急管理廳、消防救援總隊和事故現場，調度指導救援處置，要求全力搜救失蹤者，開展施救，嚴防次生事故發生，並委派副部長宋元明率領工作組趕赴現場指導救援處置。目前，當地消防救援隊伍48車198人在現場參與救援處置。

加快推進抽排水 黃坤明在現場表示，要全力搜救被困失蹤者，全面檢測和全天候監測塌陷處地質情況，對周邊進行除險加固，採取有效措施封堵流沙，加快推進抽排水工作，阻截塌陷面進一步擴大，確保不發生延伸隱患，同時加強區域周邊安全防護措施，徹底查明事故原因。他又對進一步做好全省安全生產工作提出明確要求，以「零容忍」的態度防範各類安全風險，全面落實各項安全措施，嚴格規範作業流程，堅決防範遏制重特大事故發生。

深圳市公安局交通警察局昨日上午5時許發布臨時封閉部分道路通告。其中，瀋海高速（機荷高速）鶴州立交至塘頭立交段雙向封閉，東往西方向行駛車輛需繞行福龍路、南光高速，西往東方向行駛車輛繞行外環高速、廣深高速。洲石路北二路至九圍路口亦雙向封閉，洲石路九圍路口至南光高速段東往西方向階段性封閉，洲石路東往西方向行駛車輛需繞行松白路、南光高速，西往東方向行駛車輛繞行廣深公路（107國道）。同樂路中山園路路口北往南出口道也封閉，同樂路北往南方向行駛車輛需繞行茶光路、沙河西路。本報綜合報道