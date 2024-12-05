高鐵建設發現古墓 橫跨周漢密集分布

中國河南省漯河市文化廣電和旅遊局周二表示，省文物考古研究院最近與漯河市文物考古研究所組成聯合考古隊，在市內一處戰國至漢代古墓葬群展開考古發掘工作。

平漯周高速鐵路建設期間發現凌雲山路墓群，墓葬排列有序，分布密集。考古隊發掘超過200座墓葬，發現青銅劍、青銅匕首、青銅鐏等文物，均屬於戰國時期。在M90號墓葬出土的戰國時期青銅劍長48厘米、闊4厘米、厚0.2厘米，埋藏逾2,000年仍然鋒利。戰國谷紋玉壁的造型精美且雕刻精湛，漢代銅鏡、銅印和銅錢等出土文物亦非常精美，銅印章字迹清晰完整。

古墓群約有上千座墓葬，目前已出土逾千件陶、瓷、銅、鐵、玉器等文物。考古學家曾在周邊區域發現戰國城牆、道路、大型建築基址及漢代鑄幣、製陶作坊等重要遺迹，反映戰國和漢代時期郾城古城已有相當規模，對研究漯河古代城市發展史具有重要價值。

發現秦九都八遷第4座城 另外，陝西省有考古團隊近日公布最新考古成果，確認寶雞市陳倉區千河鎮魏家崖村遺址是春秋戰國時期秦國九都八遷的第4座城「汧渭之會」。其面積約100萬平方米，年代從龍山時期延續至漢代，其中以春秋時期秦文化為主，亦發現多座春秋早期秦貴族墓，隨葬銅五鼎及其他成套禮器，另出土鑄銅、製骨、製陶等手工業遺存。有大學教授形容這是近年來早期秦文化考古重大突破，對研究秦人東遷關中的早期歷史具重要意義。本報綜合報道