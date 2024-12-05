亨特獲特赦 法院撤非法擁槍案

特別檢察官反對 斥猶如從未發生 美國總統拜登日前宣布特赦兒子亨特，特拉華州聯邦法院周二撤銷亨特涉及的非法持有槍械案。

亨特在2018年買槍時，隱瞞自己是吸毒者。亨特早前被控3項非法擁有槍械罪名成立，最高可判囚25年，原定於下周四判刑。不過，亨特作為初犯者可能會判較短刑期，甚至完全避免坐牢。特拉華州聯邦地區法官諾雷卡宣布結案，惟司法部特別檢察官反對撤案，指特赦令不應該把案件一筆勾銷，猶如從來沒有發生過。

另涉逃稅等9罪名 原定月中判刑 亨特最初本應在去年與檢方達成認罪協議而免於坐牢，但諾雷卡對協議不尋常部分提出質疑後取消協議。亨特還涉嫌在加州未繳交至少140萬美元（約1,092萬港元）稅款等9項罪名，原定於本月16日判刑，特別檢察官已向法庭提出反對撤銷案件。

拜登周日違背承諾，就亨特過去11年來的行為發布聯邦赦免。此舉除了引起共和黨人不滿外，也招致很多民主黨人的批評，在拜登準備在明年1月20日卸任之際，有可能為他的政治遺產蒙上陰影。本報綜合報道