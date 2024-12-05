涉經香港向朝運武 華公民在美落網

【本報綜合報道】美國司法部周二宣布，一名居於加州安大略市、逾期滯留美國的中國公民因涉向北韓運送槍枝、彈藥和其他軍事物品，於當日被捕。部分物品被藏在從加州長灘發送的貨櫃箱中，經香港運往北韓。

違美法律 恐囚20年 41歲男疑犯文盛華（Shenghua Wen，音譯）的學生簽證已過期，非法滯留美國，因此被禁止擁有武器彈藥，也沒有向北韓出口武器彈藥的許可證。書面陳述顯示，他涉以向北韓發貨為目的而獲取武器彈藥和受出口管控的技術，與同夥把這些物品藏在貨櫃箱出口，相信有助北韓準備出其不意地攻擊南韓，違反美國聯邦法律和對朝制裁。

執法部門今年8月在文盛華的家中繳獲一部化學威脅鑑定儀和一部手持式寬頻帶接收機，擬運往北韓以供軍用，翌月再收繳約5萬發9毫米彈藥，據稱亦是準備運往北韓。執法部門又從其手機獲悉，他去年12月從長灘走私物品至香港再赴朝，今年較早前又與美國中介商談判獲取一台民用飛機引擎等。他被控串謀違反《國際緊急經濟權力法》，面臨最高判囚20年。