叛軍抵敍首都以北重鎮 伊朗考慮派兵抗衡

傳數百伊拉克民兵抵達 隨時參戰 敍利亞沙姆解放組織等反對派武裝閃電式進攻北部重地阿勒頗並持續南下，周二推進至首都大馬士革以北、中西部主要城市哈馬（Hama）外圍，與政府軍部隊對峙。伊朗外長阿拉格奇受訪時表明，如果敍利亞提出要求，將考慮出兵援助。

反對派武裝和敍利亞人權觀察組織指，反對派武裝周二佔領哈馬市以北數英里的多條村莊，敍國營傳媒則指軍方增援正抵達。伊拉克總理蘇達尼強調，伊拉克在敍利亞不會袖手旁觀，指摘以色列襲擊敍利亞引發反對派武裝進攻。俄羅斯總統普京敦促停止在敍利亞的恐怖主義侵略行徑。消息指，數百名伊朗支持的伊拉克民兵組織周一已抵達敍利亞支持政府軍，加入哈馬外圍的對峙。

美斥敍俄攻平民設施致傷亡 與此同時，獲美國支持的反對派武裝敍利亞民主部隊（SDF）周二宣布，轄下東部代爾祖爾軍事委員會開始負責保護先前由政府軍控制的7條村莊。敍利亞軍官透露，SDF正利用政府軍應對反對派時機發起突襲，軍隊和盟友伊朗支持的民兵組織正派遣增援。敍利亞盟軍正空襲反對派武裝，而美軍同日空襲伊拉克民兵組織，但強調屬自衞打擊，與局勢無關。

聯合國安理會周二開會討論敍利亞戰事升級問題，美國駐聯合國副大使伍德指出，敍利亞總統阿薩德‧巴沙爾和俄羅斯攻擊學校和醫院時造成平民傷亡，強調縱使沙姆解放組織被美國和聯合國列為恐怖組織，也不能為阿薩德‧巴沙爾政權及其俄羅斯支持者的暴行辯解。

華支持敍利亞打擊恐怖主義 俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈回應伍德，指摘對方無法鼓起勇氣，譴責針對和平敍利亞平民的顯然恐襲，俄方不對華府願真心打擊國際恐怖主義抱幻想。

中國常駐聯合國代表傅聰則表示，中方支持敍利亞打擊恐怖主義、維護國家安全和穩定的努力，呼籲國際社會堅持統一標準，以零容忍態度支持和幫助敍利亞政府軍消除境內恐怖勢力構成的威脅。本報綜合報道