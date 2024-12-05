網上字典錯誤百出 出版商指均屬冒牌

【本報綜合報道】內媒網絡近日熱傳，《新華字典》網上版本錯誤百出，除了字音、字形有誤之餘，部分詞語釋義不當，甚至出現例句前言不對後語等情況。出版機構商務印書館澄清，《新華字典》根本從未推出網上版本，只是一些網上字典網站冒充，藉此吸引用戶點擊。

在所謂《新華字典》網上版本中，「暖和（huo）」的普通話讀音被錯誤標註為「暖和（hé）」，而「多聞強記」則錯寫為「多文強記」等。此外，部分例句亦出現嚴重錯誤，如在「暖和」例句中寫有「我們盡力做着喜歡的事，心中便充溢溫暖和安寧」，但句中「暖」及「和」根本並非一詞。

未獲授權 或觸犯競爭法 商務印書館事後澄清，目前網上存在「在線新華字典」等相關網站均未獲其授權，讀者如有網上查詢需求，可下載《新華字典》應用程式，或通過「商務印書館工具書數據庫」網頁查詢字詞。中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙佔領指出，如未經許可，無論是在搜尋推廣環節使用《新華字典》，還是將其作為網站標識，都構成商標侵權，同時觸犯不正當競爭法。