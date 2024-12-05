觀大熊貓遇真人騷 「媒體優先」旅客投訴

內地一批旅客周日遊覽陝西省西安市秦嶺四寶科學公園時遇上綜藝節目錄製，需在門口等待至拍攝結束為止，導致部分人未能見到大熊貓「七仔」一面。景區營運管理中心周一發道歉聲明承認，節目組在相關區域錄製時長約7分鐘左右，未來會避免再發生同類事件。

等至拍攝結束 未能見七仔 多名遊客周日前往公園，準備觀看「七仔」，卻獲工作人員告知需在門口等候，理由是綜藝節目《快樂再出發》正處拍攝階段，「媒體綜藝有優先權」。多人紛紛表示不滿，並質疑節目組是否擁有特權。由網傳照片可見，多名身穿黑衣、貌似保安人員在場維持秩序，似在護送藝人進入園區，遊客只能站在旁邊等候。

事件曝光後，秦嶺四寶科學公園周一解釋，由於園區當時正錄製節目，加上圍觀遊客較多，為了確保遊覽秩序及防止出現不安全事故，園區及節目組第一時間組織人員在重點區域，即「七仔」外活動場遊客參觀區維持秩序、疏導遊客，同時臨時限流，沒有清場及禁止遊客進入，只在相關區域放置繞行提示牌。

道歉聲明另強調，節目組在限流區域錄製時沒有停留，僅步行動態錄製，時長約7分鐘。對於該次活動影響部分遊客遊覽體驗深感抱歉，會吸取教訓、加強管理，避免類似事件再發生。

園區製片人道歉 報銷門票 除了園方，《快樂再出發》製片人周二亦發文道歉，內容提及節目組獲知公園當天人流量較大，為了保證遊覽秩序及遊客安全，故臨時調整拍攝內容，並協調園區採取應急措施疏導遊客。由於疏導過程較為突然，未能及時與現場遊客溝通到位，導致部分遊客產生誤解，帶來不好遊覽體驗，為此深感歉意，希望受影響遊客可直接聯繫，願意報銷大家門票費用，並額外提供一日門票。

資料顯示，《快樂再出發》是戶外旅行體驗類真人騷節目，已連續播出兩季，由陳楚生、陸虎、蘇醒、王錚亮、王櫟鑫及張遠擔任常駐嘉賓。節目風格為慢綜藝，主要圍繞數名「快樂男生」生活等。本報綜合報道