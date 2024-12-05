投資陷阱失161萬 男子自殺 涉案騙徒囚15年 上訴駁回

【本報綜合報道】北京一名男子早前誤信網上投資可以獲利，結果被騙去150萬元（人民幣‧下同，約161萬港元），去年11月自殺身亡。涉案騙徒早前被裁定詐騙罪成，被判有期徒刑15年、罰款50萬元（約54萬港元）、剝奪政治權利5年，近日上訴遭法院駁回。

案情指，張×2022年10月至2023年11月以投資抖音引流、抖音店舖、淘寶店舖等項目為名，成功騙取劉×信任，取得上述金額款項。他之後把有關金錢用於賭博、償還個人債務等，無法歸還劉×，導致對方自殺身亡。1月17日，張×被北京警方抓獲。

不斷索款 令死者債台高築 一審判決書顯示，張×實施詐騙過程中，明知受害人給予錢款來自銀行信用卡透支借款，仍不斷編造理由索要金錢，導致對方被迫繼續向親友借款、抵押房屋車輛，債務不斷壘高，最終走上不歸路。北京市第二中級人民法院日前駁回張×以「始終認罪認罰，原判對其量刑過重，罰金過高」為由上訴，維持原判裁決。