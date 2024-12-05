受賄濫用職權罪成囚13年 保險公司前高層 擬提上訴

【本報綜合報道】中國保險保障基金公司風險處置與法律事務部前總監、前安邦保險集團接管工作組副組長符飛涉受賄罪及濫用職權罪一案，北京市昌平區人民法院日前一審宣判，依受賄罪判處被告有期徒刑11年，並處罰金60萬元（人民幣，下同，約64萬港元）；依濫用職權罪判處有期徒刑4年；決定執行有期徒刑13年，罰金60萬元。內媒指，符飛將提出上訴。

昌平區人民檢察院指控，符飛接受地產商賄賂，賤賣安邦資產，包括他2018年至2020年擔任安邦集團接管工作組副組長期間，通過遠洋控股集團（中國）有限公司董事局主席李明，以近1,181萬元（約1,264萬港元）價格購買該集團開發的北京朝陽區紅軍營路21號院一套房產，並接受李明請託，利用其負責處置杭州西溪公館項目職務便利，為該集團低價收購該項目提供幫助。經昌平區格認證中心認證，該房產於符飛購買時市場價值，高於其購房時價格逾300萬元（約321萬港元）。

濫用職權罪方面，符飛被指在負責處置杭州西溪公館項目工作中，不正確履行職責，明知按照規定處置該資產需聘請第三方中介機構評估等，為了按照遠洋集團提出收購價格將該項目處置給該集團，違規授意該集團人員進行低價評估測算，並促成將該項目低價轉讓給該集團，致使國有財產遭受2億餘元（約2.14億港元）的損失。