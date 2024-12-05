汕頭前副市長涉貪遭雙開

【本報綜合報道】廣東省紀委監委公布，汕頭市委前常委、市政府前副市長林銳武已被開除黨籍及公職，韶關市政協前黨組書記、主席王青西也被開除黨籍。至於揭陽市惠來縣農業局前黨組書記、局長林國強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受榕城區紀委監委紀律審查及監察調查。

經查，林銳武違規收受禮金；在幹部選拔任用工作中為他人牟利並收受財物；大肆以權謀私，利用職務便利為他人在徵地建廠、工程承攬等方面牟利，並非法收受巨額財物。經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予林銳武開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其汕頭市第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

韶關前政協主席 開除黨籍 另外，王青西違規收受禮品；利用職權為親屬的經營活動牟取利益；將公權力異化為牟取私利工具，利用職務便利為他人在土地出讓、工程項目承攬、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予王青西開除黨籍處分；按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。