河南公司購物卡抵人工 當局跟進

相關消費限商場部分店舖 每月僅一日可用 河南省鄭州市網民近日投訴，其工資被公司折換成為購物卡，即代表無法儲錢，只可以在商場消費，不過使用時遇到諸多限制。鄭州市人力資源社會保障服務熱線工作人員強調，企業透過購物卡形式發放工資屬於不合法行為，員工可根據企業所在地區投訴。

每次消費金額亦設限制 該名網友日前提到，其工資被公司折換成新田360廣場鄭州國貿店購物卡，每個月僅有一天時間可以使用，每次消費均有額度限制。商場工作人員隨後證實確有其事，又指前來商場刷卡顧客非常多，「一個人一張卡，一次一、兩千元」。

談及購物卡是否可以在商場內所有店舖隨便使用時，該名工作人員澄清，可以購物卡消費的商店也有限制，僅包括談好合作的商家，具體商家名單每月會在服務台公布。換言之，只要商店不屬合作商家範圍，即使手持商場購物卡也無法使用。

被問及上述做法是否有何不妥時，鄭州市市場監督管理局工作人員僅表示，對於事件尚未全面了解，無法完整回答，需聯繫宣傳部門或其他相關部門。他補充，如消費者在消費階段，商場設置種種不合理門檻限制消費，可撥打電話投訴。鄭州市商務局市場秩序處工作人員則指陸續接到多宗投訴，正展開處罰，督促商場增加可使用購物卡門店。

律師指違法 事件非孤例 另有內地律師表示，企業以購物卡等非貨幣形式支付工資，已是違法行為。根據《勞動法》規定，工資應當以貨幣形式按月支付給勞動者本人，不得剋扣或無故拖欠勞動者工資。消費者可向當地勞動監察部門舉報，也可同時向勞動仲裁機構申請仲裁，或依法向當地法院提起訴訟。

翻查過往紀錄，內地並非首次發生發放購物卡代替工資或其他款項事件。2023年6月，有消費者宣稱，其工程款被抵換成96萬元人民幣（約102.7萬港元）購物卡，卻在刷卡消費時處處受限。本報綜合報道