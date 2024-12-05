白宮迎換屆之際 陸美政要談台海議題

宋濤籲恪守一中 訪京團冀增溝通 美國新政府明年初上台前夕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤前天在北京會見由美國外交政策全國委員會會長兼行政總裁埃利奧特（Susan Elliott）率領代表團，共商台灣議題。宋濤期望美方恪守一個中國原則，支持兩岸交流合作。

宋濤強調，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，是同根同源、同文同種、血濃於水一家人。他重申陸方堅定推動兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化發展機遇，又指當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」立場。

在會晤期間，宋濤提及希望美方恪守一個中國原則，充分認清民進黨當局「台獨」本性及危害，明確反對「台獨」，支持兩岸交流合作，為維護台海和平穩定發揮建設性作用。

美方代表團則表示，美國政府當前處於換屆之際，期待美中雙方加強溝通，增進互信，避免誤解誤判，維護台海和平穩定。美國外交政策全國委員會願意發揮自身作用，促進美方各界深入了解台灣問題複雜性、敏感性及中方原則立場，為兩岸關係和平發展作出努力，推動美中關係健康發展。

解放軍23架次機艦船現台海 另外，台灣防務部門昨晨公布，由當天清晨6時對上24小時之內，台方總共偵獲解放軍15架次軍機、7艘次軍艦及一艘次公務船持續在台海周邊活動，已運用任務機、艦、岸置導彈系統監控及應處。本報綜合報道