特朗普執政團隊 擬推行保守改革

面對特朗普於明年1月重新掌政，最影響他的新政府團隊莫過於「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation），目前他們以其報告「2025計劃」為藍本，探討不同的新施政方案，該基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）聲稱這是「美國第二次革命」及「新保守主義運動」。

特朗普團隊自詡，美國50年來沒有全面管控及主導國家各制度，如今他們作和平有序，以及合乎法理和道德的改革，重新由總統主導政府不同的重要部門。事實上，這份信心來自美國多年來絕少有共和黨出任總統，同時間參眾兩院全面掌權的機會，透過特朗普上一次掌政4年的經驗，加上拜登管治的敗績，使新團隊相信政府暴露急需改革的方向。

勢顛覆教育軍事部門 目前新團隊及共和黨最殷切要改革的是教育制度，包括計劃取消教育部，主要原因是認為教育部受極端自由主義團隊影響，除了引入多元性別及「覺醒文化」（Wokeism），離棄甚至反對愛國主義及傳統基督教文化和價值觀；學生在語文和數學方面，水準年年下降。他們更針對美國精英大學的激進化，甚至考慮控制它們的龐大捐贈基金。這明顯是針對這些精英大學學生早前反以色列支持巴勒斯坦的示威。

連國防部及聯邦調查局（FBI）也成為他們要修理的範圍。首先是要消除國防部存在的「覺醒心態」（Woke Mind），即每年花費百億計美元在現有軍備上，維護自由主義價值觀以顛覆及侵略小國，不思創新，如今新團隊強調「非介入主義」（Non-interventionism），真正全力對抗中國，要朝這方向為下次全新高科技戰爭做準備。至於聯邦調查局，拜登執政期間，政府利用它史無前例地迫害特朗普，成為被武器化的建制，也需要革新。

他們認為拜登政府這幫政治對手是政治敗壞及思想錯誤（Politically bad and wrong-minded），利用權力在政治、教育和商業各方面破壞社會及宗教自由。在國際地緣政治方面，他們強調不是孤立主義者，而是現實主義者，要荷蘭、法國和德國學英國、波蘭及波羅的海三小國，加大軍事開支配合美國的結盟而不是佔便宜，使美國可全力應付中國和「處理」台灣問題。

柏林自由大學哲學博士史文鴻