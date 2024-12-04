杭州女巧製仿真蛋糕 動物盆栽統統無難度

筆下畫作栩栩如生的畫家大有人在，但內媒周二報道，浙江省杭州市一名女子通過製作仿真蛋糕，竟能呈現出水果、植物和油畫等外觀，甚至因太逼真，一度讓網民誤以為是人工智能（AI）合成的作品。

主題靈感取材於生活 馮一朵曾從事平面設計工作，因常為女兒製作美食，從而接觸到仿真蛋糕，至今已結緣10年之久。她製作蛋糕時十分隨性，生活中許多食物都能成為主題或靈感之一，如曾製作一款名為「桌上的食物」仿真蛋糕，桌上所有菜式其實內有乾坤，一切開就能看到蛋糕坯和忌廉。

馮一朵今年又嘗試製作帶魚造型的仿真蛋糕，外觀看起來與市場售賣的帶魚十分相似。除菜餚和動物外，她也製作過松柏、鈴蘭等盆栽造型蛋糕，還嘗試製作飾物造型蛋糕，如明孝端皇后的九龍九鳳冠，甚至是油畫和素描畫質感的蛋糕。

逼真程度堪比AI合成 馮一朵表示，每次製作蛋糕至少需時一整天，最小尺寸與紙杯蛋糕相若，最大尺寸是珠穆朗瑪峰造型的仿真蛋糕，達1.2米高。部分網民看到成品照，都猜馮一朵用了AI合成或模具創作，但其實全部均為她親手製作。她坦言不願重複製作同一款蛋糕，希望每個蛋糕都能令人驚艷。本報綜合報道