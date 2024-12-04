施紀賢稱中英需更多對話

【本報綜合報道】英國首相施紀賢周一在倫敦市政廳出席市長宴會，發表年度外交政策演說。他指出，英國不能迴避中國、需要與中國接觸往來，並在經濟增長、安全、氣候等領域與中國合作、競爭及提出挑戰。同時，他明確表示俄烏可通過談判結束戰事。

施紀賢批評保守黨執政14年期間，在氣候變遷、對華政策等領域由一個極端轉向另一個極端，過度受短期政治考量支配，損害英國國家利益。對於俄烏戰事，他明言可以通過談判終戰，加大對烏克蘭的支持對確保基輔在和談中處於最有利地位至關重要。

又指毋須在美歐作選擇

施紀賢又提到與美國和歐盟的關係，認為英國不需要在英美特殊關係，以及英國與歐盟關係之間二揀一，與兩方面都合作才符合英國利益。在英美關係，英國考慮的不是情感因素，而是務實的現實主義，英美合作一次又一次為世界帶來最美好的希望，也是維護雙方國家利益最可靠的途徑。他還表示，英國必須準備好與包括中國在內的更多國家對話，以鞏固英國在全球的領導地位，但這可能會使他與美國特朗普新政府產生分歧。