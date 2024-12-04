左右翼政黨夾擊 法總理倒台在即

強推預算惹不滿 面臨彈劾丟飯碗 法國總理巴尼耶周一在國民議會引用憲法條款，不經表決下強行通過社會福利預算，引起極右及左翼政黨不滿，隨即對他提出不信任動議，預計今日投票表決。由於兩派在國民議會的議席過半，外界預料巴尼耶政府幾乎肯定倒台。

交付辯論的社福預算案，內容包括計劃減少僱主的社福支付負擔、局部終止年金依通貨膨脹調整，以及改採較不慷慨的處方藥給付政策。巴尼耶行使憲法第49.3條賦予的行政權，不經投票強行在國會通過預算案，指這是維持穩定和實行負責任財政的必要措施。最遲要於本月21日通過的社福預算，本來提出加稅和削減開支，以持續處理600億歐元（約4,914億港元）赤字。

提不信任動議料今表決 按憲法第49.3條，總理可運用行政權強行通過預算，而國民議會則有權提出不信任動議。國民議會最大黨極右派「國民聯盟」的領袖瑪琳勒龐和極左翼「不屈的法蘭西」，隨即表明向政府提出不信任動議，預計今日表決。巴尼耶敦促議員不要支持不信任動議，指國家正處於關鍵時刻，法國人民不會原諒議員，將個人利益置於國家未來之上。

若巴尼耶政府未能通過不信任動議，將是1962年戴高樂總統任內，總理龐比度政府倒台以來首次。屆時巴尼耶要提出辭職，總統馬克龍可能要求他留任看守總理，以尋找新總理人選，另一個選項是委任技術官僚組成政府。在今年7月舉行的國民議會選舉，左翼聯盟新人民陣線勝出，但是馬克龍任命屬中間偏右的巴尼耶擔任總理。本報綜合報道