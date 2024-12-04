烏軍事情報總局 指9000朝兵入俄預備隊

【本報綜合報道】烏克蘭國防部軍事情報總局發言人切尼亞克周一表示，9,000名援俄北韓軍人到埗後用作預備隊，另有2,000人編入俄羅斯海軍步兵某旅及空降軍某師的戰鬥部隊。

切尼亞克指出，北韓士兵或越境進入烏克蘭作戰，另一個可能是參與俄羅斯庫爾斯克州邊境戰鬥，第三個可能則是繼續作為第二道防線預備隊，讓俄軍騰出兵力重新部署至前線，增強作戰能力。切尼亞克稱，如果北韓士兵已部署到前線戰鬥部隊中，便可以視為加入侵略烏克蘭。對於北韓援軍由副總參謀長金永福指揮的報道，切尼亞克引述情報披露共3名將領率領部隊，他們盡可能隱蔽行動，在封閉營地內受訓。經歷現代戰爭洗禮的北韓士兵回國後，可把經驗傳授予百萬大軍，為發動戰爭創作新條件。

料俄提供核技術答謝 切尼亞克相信，俄羅斯以核技術、大米、食物及所有必需品，答謝北韓提供士兵、武器和裝備。情報總局推斷，北韓派遣至俄羅斯的士兵總數最終增至10萬。切尼亞克續稱，迄今俄羅斯在戰事中發射近60枚北韓製導彈，但導彈打擊精度不高，且製造技術過時。