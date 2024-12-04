美再撥56億軍援烏 德亦跟隨

【本報綜合報道】美國拜登政府加快援烏，國務院周一再宣布新一筆對烏克蘭軍援，涉及導彈、彈藥及反步兵地雷，總值約7.25億美元（約56.55億港元）。今批軍援包括刺針反坦克導彈、高機動火箭系統彈藥、無人機、反步兵地雷及其他設備，國務卿布林肯指美國和逾50個國家團結一致確保烏克蘭有所需能力對抗俄羅斯入侵。

紹爾茨訪基輔晤澤連斯基 同日較早前，德國總理紹爾茨再次到訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，是他自2022年6月以來首次訪問當地。紹爾茨誓言德國會繼續支持烏克蘭，並宣布本月會向烏克蘭交付6.5億歐元（約53億港元）的軍事援助。

對於早前與俄羅斯總統普京通話，引來澤連斯基不滿，紹爾茨解釋，是要提醒普京烏克蘭是主權及獨立國家，應由烏方決定自己未來，絕不容許俄羅斯在任何談判中，強加和平給烏克蘭，為實現公平、公正及持久的和平，沒有基輔參與下不能作出任何決定。

澤連斯基就指德國作為領導者，明年不應減少對烏方的支持，包括財政支持。他又陪同紹爾茨到醫院探望傷兵，以及參觀一個無人機展覽。德國在紹爾茨領導下，成為繼美國後第2大對烏武器捐贈者，但他被批評在部分重要議題太審慎，例如他拒絕向烏方提供長程金牛座巡航導彈。