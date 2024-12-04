烏軍接令堅守庫州 直至特朗普上任

惟滿目疲兵形勢差 澤連斯基認難武力奪失地 烏克蘭於今年8月越境攻佔俄羅斯西部庫爾斯克州部分地區，但在俄軍反攻下，烏軍至今已失去約40%佔領地。英媒周二刊出多名在庫爾斯克作戰的烏軍士兵對談內容，有烏軍指收到指令要堅守庫爾斯克陣地直至特朗普明年1月上任美國總統。

英媒近日與數名在庫爾斯克的烏軍透過通訊應用程式Telegram聯絡，化名Pavlo的士兵於上周二指當地部隊非常疲憊，缺乏輪換，而增援的部隊大部分是由其他前線調動的中年士兵，期間只有很少或甚至沒有時間休整。Pavlo推測烏軍只會繼續撤退，俄軍最終會重新控制佔領區，只是時間問題，而當前主要任務是守住最多的俄羅斯領土直至特朗普上台及開始談判，作為籌碼換取某些東西，「沒有人知道是甚麼」。

烏欲俘虜至少一名朝兵 被問及北韓派兵援俄一事，化名Vadym的烏軍士兵稱尚未在庫爾斯克遇到朝軍，但烏軍收到指令要俘虜至少一名朝兵，最好有身份證明文件，成功的人可獲得無人機或額外假期作獎勵。Pavlo則指，很難在黑暗的森林地帶發現北韓士兵，特別是「他根本不在這裏」。俄羅斯單單在今年10月已佔領約500平方公里烏克蘭領土，是2022年開戰以來最多，相反地烏軍在庫爾斯克持續敗退。一名烏軍高級指揮官指，庫爾斯克的情況困擾俄羅斯總統普京，俄軍在當地損失慘重。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基周日在首都基輔接受日本共同社專訪，承認難以透過武力奪回失地。他希望盡快結束對俄羅斯的戰爭，同時加入北約保證烏克蘭安全。惟俄羅斯總統普京一直反對烏克蘭加入北約，且美國總統當選人特朗普團隊考慮擱置烏克蘭加入北約的方案。澤連斯基透露，北韓援俄士兵在庫爾斯克州戰鬥出現傷亡，今後會有更多北韓軍人送到前線成為俄軍炮灰，十分關注俄朝加強軍事合作。澤連斯基再次感謝日本援助烏克蘭，強調烏克蘭與日本同在，希望雙方擴大合作。

克宮重申反對烏入北約 就烏克蘭有關「加入北約才能保障自身安全」的表態，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周二表示，這與俄羅斯關於安全不可分割的論點截然不同。一個國家的安全不能以損害另一國的安全為代價。這是俄羅斯所遵循的國際關係的不可違背的規則。佩斯科夫強調，烏克蘭可能加入北約對俄羅斯來說是不可接受的，這是對俄羅斯的威脅。這並不能消除目前事態的起因，即迫使俄羅斯開展特別軍事行動的起因。本報綜合報道