聯合國對敍北暴力升級震驚 籲衝突各方停敵對行動
【本報綜合報道】聯合國秘書長古特雷斯周一呼籲敍利亞衝突各方立即停止敵對行動，保護平民，恢復聯合國推動的政治進程。
促履行國際法 保護平民
聯合國秘書長發言人迪雅里克在例行記者會上說，古特雷斯對最近敍利亞西北部暴力升級表示震驚，呼籲立即停止敵對行動，提醒各方履行國際法，包括人道主義法規定的義務，並根據安理會第2254號決議，立即恢復聯合國推動的政治進程。古特雷斯敦促衝突各方必須保護平民和民用物品，包括允許逃離的平民安全通行。他形容，敍利亞人已忍受了近14年的衝突，他們應該擁有一個能夠帶來和平、而不是更多流血的政治前景。
古特雷斯強調，各方迫切需要與聯合國秘書長敍利亞問題特使認真接觸，並規劃出一條全面擺脫衝突的道路。自上周三起，敍國政府軍與反對派武裝及極端組織持續在西北部地區交火。
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