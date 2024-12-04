聯合國對敍北暴力升級震驚 籲衝突各方停敵對行動

促履行國際法 保護平民

聯合國秘書長發言人迪雅里克在例行記者會上說，古特雷斯對最近敍利亞西北部暴力升級表示震驚，呼籲立即停止敵對行動，提醒各方履行國際法，包括人道主義法規定的義務，並根據安理會第2254號決議，立即恢復聯合國推動的政治進程。古特雷斯敦促衝突各方必須保護平民和民用物品，包括允許逃離的平民安全通行。他形容，敍利亞人已忍受了近14年的衝突，他們應該擁有一個能夠帶來和平、而不是更多流血的政治前景。