特朗普：就職前未放加薩人質 地獄式懲中東

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普周一在自家社交平台Truth Social發出強硬警告，揚言若被扣押在加薩地帶的人質不在他明年1月20日就職總統前獲釋，中東將受到「地獄式懲罰」，他沒有點名巴勒斯坦激進組織哈馬斯或以色列。

特朗普寫道：「如果不在2025年1月20日、我光榮就任美國總統之前釋放人質，中東就會遭受地獄式的懲罰，那些犯下反人類暴行的人將付出慘重代價。那些對此負有責任的人將受到美國歷史上最嚴厲的對待。」

21歲美籍以人質已遇害 在周日晚，特朗普在佛州海湖莊園與以色列總理內塔尼亞胡的妻子薩拉共進晚餐，薩拉透露向特朗普提及了人質問題。加薩停火協議周一在埃及開羅舉行，白宮國家安全委員會發言人柯比指目前沒有新消息，但稱哈馬斯仍是達成協議的主要障礙。

另一邊廂，外界認為哈馬斯人質之一、21歲以色列裔美國人紐佐爾（Omer Neutra）仍在世，但以色列國防軍周一宣布他早在去年10月7日哈馬斯突襲以色列當日已遇害身亡，遺體遭扣押在加薩。紐佐爾於美國紐約長島出生，生前是以軍坦克排指揮官，原本計劃回到美國讀大學。美國總統拜登發聲明指對事件感到極度不安和憤怒，他上月曾於白宮與紐佐爾的父母會面，他們憶述了紐佐爾的祖父母是猶太大屠殺的幸存者。