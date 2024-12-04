俄伊領導人通電話談敍利亞局勢

同稱無條件支持敍政府行動

據指，雙方重點討論日益升級的敍利亞局勢。敍利亞反對派武裝和極端組織正在進行大規模行動，意圖破壞敍利亞國家主權、政治和社會經濟穩定。雙方表示，無條件支持敍利亞合法政府為恢復國家憲法秩序和領土完整而採取的行動，並強調在有土耳其參與的敍利亞問題阿斯塔納會談框架內解決敍利亞問題的重要性。雙方就俄羅斯與伊朗在各領域合作發展的當前問題進行了討論，包括兩人今年10月23日在俄羅斯喀山舉行會晤期間達成的協議。雙方商定在兩國領導人及其他層級進一步接觸的計劃。