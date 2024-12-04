指反對派親朝需肅清 韓總統頒戒嚴令

【本報綜合報道】南韓政治糾紛加劇，總統尹錫悅昨日晚上宣布緊急戒嚴令，是1980年以來首次。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明呼籲民眾前往國會，當局隨後封鎖國會大樓出入口，議員不得進出，期間有議員到場與警員對峙。戒嚴司令部宣布，戒嚴令在當地昨日晚上11時（香港昨日晚上10時）起生效，違者可於沒逮捕令情況下被捕、拘禁、扣押搜查。

封鎖國會 軍隊戒備 尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話時批評，國內反對派控制國會，同情北韓，並通過反國家活動癱瘓政府。他稱因此頒布緊急戒嚴令，以保護國家不受「共產主義勢力」侵害，並需剿滅親朝勢力，維護自由憲政秩序。國防部隨後表示，防長已下令召開全軍指揮官會議，同時命令軍隊保持緊急警戒狀態。惟執政黨、國民力量黨魁韓東勳批評尹錫悅做法錯誤，將與人民一起阻止。有報道指，主要反對黨共同民主黨召集議員到國會大樓開會。外界估計，南韓在野黨近期推動針對總統夫人金建希及彈劾檢察官等公職人員提案，或成為尹錫悅宣布緊急戒嚴令導火線。

戒嚴司令部發布一號戒嚴令，宣布從當地昨日晚上11時（香港昨日晚上10時）起，在全國禁止國會和地方議會、政黨的活動和政治結社、集會、示威等一切政治活動；禁止否定自由民主主義體制或企圖顛覆的一切行為，禁止假新聞、捏造輿論、虛假煽動；所有的言論和出版都受戒嚴司令部控制；禁止造成社會混亂的罷工、怠工、集會行為；包括實習和住院醫生在內的正在罷工或離開崗位的所有醫務人員在48小時內回到本職工作，如果違反，將根據戒嚴法進行處罰、除了反國家勢力等體制顛覆勢力外，普通國民將盡量減少日常生活的不便。

旅監局指約400港人在南韓 旅監局一度表示，有27團、共405人在南韓。身處南韓首爾弘大的本報讀者陳小姐指，市面暫時平靜，附近民眾未有變得慌張，如常在街上行走。但她又提到，有人突然以韓文及英文問她來自哪裏，但未有解釋詢問的原因。

居韓港人蘇小姐表示，由於目前身在江南，故未知國會情況如何，但首爾市面氣氛平靜，市民心情也不緊張。她指當地政府未有宣布戒嚴有何措施或安排，預計今天會照常出門上班，學生也照常上課。