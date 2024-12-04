叛軍攻敍北續強勢 傳土耳其烏克蘭指揮

有指300伊拉克民兵抵前線 支援政府軍 敍利亞反對派武裝持續攻佔政府軍在北部的控制地及南下，俄羅斯傳媒昨日指武裝分子進攻阿勒頗的行動，是由設在伊德利卜省和土耳其邊境城市薩爾馬達的作戰指揮部指揮，並有烏克蘭人參與。與此同時，據報最少300名伊拉克親伊朗民兵已抵達前線支援敍軍。

敍利亞情報機關消息指，進攻是從兩個協調指揮部指揮，反對派武裝沙姆解放組織首次直接參與作戰指揮部的組建工作，突厥斯坦伊斯蘭黨深度介入，吸收了大量烏茲別克斯坦僱傭兵，在上述兩個指揮部與烏克蘭人行動的協調工作中發揮了重要的作用。

真主黨未接獲介入要求 英媒則引述消息指，伊拉克至少300名來自巴德爾（Badr）和努賈巴（Nujabaa）的親伊朗民兵聲稱保護敍利亞一個什葉派清真寺，於周日深夜避開正式口岸，分批經小路越境到敍利亞北部鞏固政府軍防線。伊拉克民兵組織「人民動員」指目前沒有旗下武裝分子進入敍利亞；真主黨旅稱正密切留意事態，未決定是否派員到敍利亞。

黎巴嫩真主黨目前未被要求支援敍利亞政府軍，因與以色列的戰鬥亦未準備好派兵赴敍。知情者透露，黎巴嫩真主黨早前已從敍利亞北部撤走負責阿勒頗事務的高級成員，今年10月中與以色列衝突加劇時亦撤回了部署敍利亞的武裝分子。伊朗官員說，與真主黨保持接觸，但目前未收到敍利亞政府請求介入。

土外長將與北約洽危機 土耳其被指批准敍利亞反對派武裝進攻阿勒頗，土耳其外長菲丹周一指認為有任何外國干預敍利亞局勢是錯誤的，敍利亞內部一度達成和解，現在再次爆發廣泛衝突是因為逾13年來沒有解決的錯綜複雜問題，事態發展反映該國政府需與人民和反對派和解，土耳其已為這類對話作貢獻。

菲丹強調，土耳其反對敍利亞局勢升級或區內難民湧入土耳其，會嘗試恢復敍利亞和平進程，可能很快會有此框架下的新會談。一名土耳其外交人士稱，菲丹將在本周舉行的北約外長會議提及敍利亞危機，盟友有需要在敍利亞問題支持土耳其，防止不穩定局勢在北約東南翼擴散。

同日，土耳其總統埃爾多安指該國基於國家安全事務優次，正在密切關注敍利亞局勢，採取了一切必要措施防範進一步升級。土耳其的最大願望是敍利亞維持領土完整，以及在符合敍利亞人民合法要求下達成共識結束不穩定，土耳其準備好做必須的一切緩解局勢。本報綜合報道