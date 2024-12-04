傳人人網停運 官網：升級服務

用戶無法登錄 相冊照片消失

不少網民周一表示，登錄人人網時顯示帳號密碼錯誤，疑似停止服務。內媒發現，該網可打開登錄頁面，但沒有註冊帳號、找回密碼等選項。人人網其後發公告稱，該網正進行一次升級，「就像您的燃油車開了多年，也想試試新能源車一樣」。公告又指在這期間，用戶在人人網上的所有數據會得到嚴格保護，確保個人資訊和私隱安全不受任何威脅。