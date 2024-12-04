超標200倍 球拍塑化劑長期接觸 男礙發育女變早熟

跳繩產品亦埋「伏」 市監勒令整肅 內地是世界上最大的體育用品生產國，官媒近日調查市售學生常用的體育用品，如球拍、跳繩等，發現部分產品的塑化劑（內地稱增塑劑）含量超標逾200倍。國家市場監督管理總局質量監督司安全評估處一級調研員王娜表示，根據本次風險監測結果，市監部門已向相關企業發放風險告知書，要求及時採取整改措施。

在福建省質檢院和寧波市質檢院，兩地專家對球類、球拍和跳繩產品首次共同進行產品質量安全風險監測。此次風險監測共採集112批次樣本，覆蓋高、中、低檔價位，採樣渠道涉及線下的大型商超、批發市場、運動用品店和零售店，以及線上主要的電商平台。上述批次學生體育用品中有30批次產品不符合參考標準要求，不符合率為26.8%。其中，球拍產品的不符合率最高，達60.6%，不符合項目正是塑化劑。

覆蓋高中低檔價位 愈鮮艷愈高危 專家指出，常見塑化劑八成為鄰苯二甲酸酯類，因可增加塑膠的柔韌伸展性而被大量用於塑膠製品。有研究發現，兒童發育異常與體內鄰苯二甲酸酯含量有關。四川大學華西公共衞生學院職業危害評價科主任王永偉指出，研究表明長期攝入塑化劑，對男性會產生類似於雌激素的作用，影響生長發育，對女性會產生早熟等一些現象。

內媒調查發現，中小學生每天運動，皮膚直接接觸球拍、跳繩和球類的時間超過30分鐘的比例較高，如長期使用鄰苯二甲酸酯類塑化劑超過參考標準的體育產品，就會存在健康風險。有專家建議，不要購買材質過於柔軟的產品，也不建議購買顏色過於鮮艷和圖案過於豐富的產品。本報綜合報道