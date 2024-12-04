兩岸國際

浙江醫院命案 網信辦闢謠

社交平台X日前有網民投稿稱，浙江省湖州市長興縣人民醫院周日發生兇案，一名內地院校菲律賓籍男學生捅死香港女友。浙江省委網信辦周二澄清，網傳消息為謠言。官方呼籲網民，不要編造、故意傳播網絡謠言。（綜合報道）
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