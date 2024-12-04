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遊泰推妻落崖 夫獄中索償
內地女子王暖暖2019年6月在泰國旅遊時，遭新婚丈夫俞×冬推落山崖幸存，對方在泰國被判囚33年4個月。王暖暖近日透露，二人至今仍未離婚，俞×冬甚至要求賠償3,000萬元人民幣（約3,200萬港元）離婚費，作為其精神和青春損失費。（綜合報道）
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