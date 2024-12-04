廢棄校信箱藏舉報信 涉教師體罰
【本報綜合報道】浙江省溫州瑞安市一間廢棄小學一個信箱藏有多封舉報信，內容疑似涉及教師體罰學生及學生欺負同學。舊生證實信中教師真有其人，他周日目睹工作人員拆除信箱，警方正在調查。
舊生指真有其人 教育局徹查
網民聲稱，日前和朋友到錦湖實驗小學廢棄校區探險，發現一個寫有「警察叔叔信箱」、「校園悄悄話」、「想說的不敢說的都可以給我們來信」等字眼的信箱內有多封信，內容包括一名學生舉報楊姓教師把他的臉捏得又青又紫，還用書打人，並稱自己因單親家庭被同學欺負。另有學生舉報周姓教師，稱有學生打人。網民擔心存在教師體罰學生、校園欺凌情況，稱將向教育局反映，但影片周一已下架。
舊生證實，廢棄校舍是錦湖實驗小學沙河校區，目前處於閒置，即將拆除。印象中楊姓教師對學生不甚友好，周老師為人尚可。他強調小學生寫的不一定真實，需要學校、教育局調查。瑞安市教育局證實已安排人員到學校調查，若涉及體罰或校園欺凌，相應處罰需依據調查情況決定。
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