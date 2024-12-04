廢棄校信箱藏舉報信 涉教師體罰

舊生指真有其人 教育局徹查

網民聲稱，日前和朋友到錦湖實驗小學廢棄校區探險，發現一個寫有「警察叔叔信箱」、「校園悄悄話」、「想說的不敢說的都可以給我們來信」等字眼的信箱內有多封信，內容包括一名學生舉報楊姓教師把他的臉捏得又青又紫，還用書打人，並稱自己因單親家庭被同學欺負。另有學生舉報周姓教師，稱有學生打人。網民擔心存在教師體罰學生、校園欺凌情況，稱將向教育局反映，但影片周一已下架。