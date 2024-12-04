闖另一校與人衝突 清華學生遭處分

多名清華大學學生透露，上述案例在上月發生，一名清華學生到北京另一間院校，替疑似在考試中作弊的女友「出頭」，交涉過程中和女友學校的輔導員發生衝突。清華大學學生處工作人員周一表示，該通報主要給校內同學作警示，具體細節不便透露。該處指出，學校持續開展學生紀律教育工作，引導和幫助青年學生守紀律、講規矩。

此次通報的其餘兩宗案例，其中一名學生因多次違規為校外人員報備入校牟利，於去年10月被給予嚴重警告處分。但該學生在「黑導」的誘導教唆及僥倖心理的作用下，處分期內再次違規報備牟利，今年6月被發現，被給予留校察看處分，並取消相關表彰、獎勵及其他權益的申請資格。另一名學生於今年9月私自攜帶電動車電池入校，並在宿舍內充電，被學生社區工作人員發現。該學生被給予嚴重警告處分，同樣取消相關表彰、獎勵及其他權益的申請資格。