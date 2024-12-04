嬉鬧出事 同窗重傷 小學生判賠3.6萬

校方亦需承責

內媒周日報道，法院審理查明，事發時李×和向×為貴陽市息烽縣某小學三年級的同班同學，兩人住同一宿舍的上下格床。去年9月12日晚，向×和李×在床上玩耍，互扯枕頭，導致李×從上格床摔至地面。宿管教師馬×得知後，見李×鼻腔有微量出血，便用紙巾替其擦掉鼻血後安撫其睡覺。第二天，李×的祖父母趕到學校將其送到當地醫院治療。後經鑑定，李×因外傷致顱內出血接受開腦手術，屬十級殘疾。李×的父親之後多次要求學校協商解決此事，但雙方未達成一致。李×一方因而向學校、向×一方及保險公司起訴索賠治療費、精神撫慰金、傷殘賠償金等16萬多元（約17.4萬港元）。