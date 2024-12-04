用假車牌遇真車主 副鎮長打人受罰

【本報綜合報道】河南省信陽市商城縣日前傳出一名副鎮長掛假車牌行車巧遇真車主，後者上前理論時反遭副鎮長揮拳毆打。商城縣聯合調查組上周六證實事件，指副鎮長游×已被公安機關行政拘留並罰款。

真車主理論反遇襲 車主熊先生稱，此前不知道車牌號碼遭套用，但物業公司多次提示他不要將車故意亂放，他於是查看閉路電視畫面，才發現自己的車牌號碼遭一輛白色休旅車套用。上周五下午，他發現套用其車牌號碼的車，於是打了交警的電話，但對方車主到場時竟要將套牌拿走，他上去要求對方道歉反被打了兩拳，他事後才知道對方是汪崗鎮副鎮長游×。

小區物業工作人員表示，熊先生和游×都是小區業主，熊先生買了車位，但游×沒有車位。工作人員稱，游×在開車進小區停車場前掛上假車牌，離開小區後則除下。商城縣聯合調查組上周六通報，經初步調查，上周五傍晚6時許，汪崗鎮副鎮長游×與被套牌車主在小區停車場發生口角、肢體衝突。針對上述行為，公安機關已對游×作出行政拘留、罰款的處罰決定，並對其駕駛證扣12分；相關違紀違規問題正由商城縣紀委監委調查處理中。