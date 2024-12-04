廣州不滿設崗收停車費 數百人打砸洩憤

廣東深圳、東莞、佛山等多地，近來出現「圍村收費」亂象。廣州市增城區新塘鎮大敦村周日晚上傳出有大批民眾聚集，抗議當地政府設卡收取停車費，怒砸收費亭。當局派出大批警察到場戒備，官方最終被迫宣布取消收費。

有自媒體帳號周一發文指，周日是大敦村設卡收費的第一天，當晚有數百名租戶聚集到收費門崗處，抗議當地政府的不合理收費政策。網民爆料稱，事件起因是村委把村內所有的停車點都承包出去，承包商設崗收費。當地居民認為收費過高，關鍵是甚麼車位都無，之前停在裏面的車也要補交費用，因此聚集抗議。

警方戒備 官方撤收費 示威者期間撞擊並砸碎了收費崗的玻璃，群眾叫好。當地大批警察和政府人員之後到達現場，雙方未發生衝突，一名官員宣布取消收費，會退還已收費用，人群才逐漸散去。事件在境外社交平台引起議論，有在場抗議的民眾透露，眾人情緒激動，當局除派大批警察和政府官員到場外，還封禁網絡，現場全部手機都無法上網，也無法往外面發送訊息，處於失聯狀態。

車主指措施增經濟壓力 內地頻傳村鎮停車亂象和管理難等問題，多地政府與上述做法類似，但民眾質疑停車收費最終用在甚麼地方，而車輛停放管理仍然無序。其中佛山市順德區近年有不少村落或社區透過設置閘口圍村，對進入車輛收取停車費用，希望以經濟手段管理和優化短缺的停車資源。惟有民眾認為此措施增加經濟壓力，為省停車費，被迫將車輛停放在數公里村外位置。本報綜合報道