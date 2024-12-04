兩岸國際

訪台陸女言論 綠營不滿

台灣地區前領導人馬英九邀請訪台的大陸師生團中，一名女生周日以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊奪冠，引發綠營批評。陸委會前日表示，對不妥言論深感遺憾。訪問團昨日到訪台灣大學時遇上學生舉牌抗議。馬英九基金會執行長蕭旭岑指摘，女生祝福和稱讚台灣，結果遭民進黨政客霸凌。（綜合報道）
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