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福島近海水樣本抵華
中日主管部門早前就福島第一核電站核污水排海問題達成共識，包括日方將確保中國等可獨立取樣監測並在實驗室分析比對。中方昨日證實，中方專家赴福島近海獨立取樣採集的海水樣本已運抵中國，將及時公布分析進展。（綜合報道）
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