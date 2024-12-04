美智庫倡提防華製傳感器 勿應用至國防設備

中方隨即禁兩用物項對美軍出口 美國華盛頓一個智庫前日發表報告，指中國製傳感器可能令美國軍方遭到黑客攻擊或破壞，呼籲禁止在美國國防設備中，安裝中國製的光學雷達傳感器。中國商務部翌日宣布，加強相關兩用物項對美國出口管制，包括禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，即日實施。

光學雷達傳感器最常用於汽車的輔助駕駛系統，港口等關鍵基建亦使用，令起重機自動化，美國軍方正考慮將這種技術應用於自動駕駛軍用車輛，但民主防禦基金會發表報告，指通常連接互聯網的光學雷達傳感器使用先進的處理器，可隱藏難以檢測的惡意代碼或韌體後門。

稱或藏木馬程式 招黑客攻擊 報告又指，中國可能會利用這種硬體木馬。根據中國法律，中方可以強迫企業遵守國家安全指令，而衞星激光系統更可以在不足一秒在美國大片領土上觸發或禁用這類傳感器，雖然中國製產品可能更便宜，但破壞與監視的長期成本，遠遠超過節省的成本。

基金會建議美國國會議員，立法禁止採購中國製的光學雷達傳感器用於國防設備，各州政府亦應該禁止在關鍵基礎設施使用這類產品；又建議美國決策者，聯同德國、加拿大、南韓、以色列以及日本等盟國，建立替代中國光學雷達傳感器的供應鏈。

中國商務部昨日發布關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，還提到原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。公告指出，任何國家和地區的組織和個人如違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將被追究法律責任。

王毅晤美政客 譴責對台軍售 在北京，中共中央政治局委員、外長王毅會見美國外交政策全國委員會會長兼首席執行官埃利奧特一行。王毅表示，不管美國國內發生甚麼變化，中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係，而下一步中美關係走向取決於美方的選擇，也有待雙方的努力，希望美方同中方相向而行。

王毅指出，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情，也希望新政府走好未來4年中美互動的第一步。另外，中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思。同時，堅持溝通對話不掉線，指對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判，推進合作。再者，要嚴守底線紅線不越界，指台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整。美方應當恪守一個中國的承諾，尊重中國人民選擇的發展道路和正當發展權利。本報綜合報道