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5歲女考獲小提琴八級滿分
新加坡女童羅恩琪（圖）早前以5歲之齡在英國倫敦聖三一小提琴八級考獲滿分，成為全球最年輕的小提琴八級滿分考生。其母何琪雯周日表示，一直相信每位小朋友都有個人興趣和特長，只是其女兒很幸運早早找到興趣，且恰巧擅長，自己感到無比驕傲。羅恩琪稱練琴時用想像力表達自己，所以很快樂。
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