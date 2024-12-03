鮮花滯銷曾欲棄栽種 花農獲社區支持重拾信心

【本報綜合報道】澳媒周日報道，澳洲昆士蘭省陽光海岸一個花農家庭近日向批發商交付過百束鮮花時遭拒收，多月心血恐付諸流水。幸得社區傾力支持，花農成功保住微薄收入，更因目睹鄰里的笑容而破涕為笑，打消一度想放棄種花的念頭。

交付商家遭拒收 冒雨取回 女花農貝菲爾德（Lyn Bayfield）、丈夫巴里（Barry）及86歲父親埃瑟里奇（Graeme Etheridge）經營家族花卉事業。他們上周五到布里斯班交付鮮花，品種包括玫瑰、亞洲百合、飛燕草、洋桔梗、菊花等。惟批發商數小時後致電拒收，更要求他們翌日上午8時前取回，否則丟棄。貝菲爾德被迫凌晨冒大雨開車取花，因無助而哭泣和咒罵。

徬徨之際，貝菲爾德在社交平台專頁公開慘況，邀請社區鄰里前來買花，每束賤賣10澳元（約50.5港元）。一眾陽光海岸居民上周六蜂擁而至買花，有顧客稱買到自己見過最美麗的一束花。埃瑟里奇坦言得悉鮮花獲得欣賞，令他重拾信心繼續耕種。貝菲爾德感嘆，為了顧客的笑容，值得繼續種花。