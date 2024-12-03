幾內亞球迷衝突人踩人 傳釀百死醫院淪陷

幾內亞第二大城市恩澤雷科雷周日一場足球比賽發生球迷衝突，或多達100人死亡。有醫生表示，醫院和殮房堆滿屍體，部分屍體放在走廊地板上。

球證判十二碼惹不滿 恩澤雷科雷隊對陣拉貝隊比賽接近尾聲時，球證判罰拉貝隊十二碼，引起客隊球迷不滿。客隊球迷與主隊球迷互相掟石，防暴警察以催淚彈驅趕，觀眾湧向球場出口時發生人踩人慘劇。社交平台流傳的畫面顯示，球場外的街道一片混亂，地上有大量遺體。

總理籲民眾保持冷靜 球賽主要是向軍政府領袖杜姆布亞（Mamady Doumbouya）致敬，他在2021年9月政變後奪權，準備參加總統選舉和籌組政治聯盟，近來常見同類比賽舉行。幾內亞總理阿馬杜‧烏里‧巴呼籲民眾保持冷靜，確保醫療機構順利為傷者提供急救服務。政府其後公布有56人在事件中喪生。

恩澤雷科雷位於幾內亞東南部，距首都約570公里，人口約20萬。恩澤雷科雷2013年曾發生一場民族宗教衝突，信奉基督教和萬物有靈的克佩勒人與回教徒曼丁哥人衝突，導致54人死亡。在軍隊實施宵禁後，事態才逐漸平息。本報綜合報道